السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المركز الأولمبي يستضيف مؤتمر الرياضة حق لكل شخص من ذوى الإعاقة

بوابة الوفد الإلكترونية

تعقد  اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرا موسعا  بعنوان ”الرياضات البارالمبية بين الحاضر والمستقبل الرياضة حق لكل شخص ذو إعاقة”. بمشاركة مسئولى وزارة الشباب والرياضه و المجلس القومى لذوى الاعاقة .
وذلك فى السادسة مساء اليوم بالمركز الأوليمبى بالمعادى 
بحضور عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الاتحادات واللجان وممثلين عن الأسرة البارالمبية.

وتتضمن هذه الندوة التعريف بتاريخ الرياضات البارالمبية، والنظام الدولي والمحلي للرياضات البارالمبية، وكيفية إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه على أن هذا المؤتمر يعد واحد من المؤتمرات والندوات التى سيتم عقدها فى الفترات القادمه للتعريف بالرياضات البارالمبية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لكل ذوى إعاقة سواء جسدية أو حركيه أو دماغيه كما سيتم من خلال المؤتمر أو الندوة اليوم التعريف بحقوق ذوى الاعاقة والخاصة بممارسة الرياضة أو الاشتراك فى الفرق الرياضية المختلفة .
وغرس فكرة أن  ممارسة الرياضة حق لكل فرد فى المجتمع من ذوى الاعاقة .
واضاف رئيس البارالمبية  بأن  إدارة اللجنه سيكشف عن رؤية واستراتيجية اللجنه البارالمبية خاصة فيما يتعلق باستعدادات المنتخبات المختلفة لخوض البطولات العالمية والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 وكيفية اختيار اللاعبين حسب المعايير الدولية 
وكلك تطبيق النظام الدولى فى البطولات المحلية حتى نساير ركب التطور المستمر ويكون اللاعب جاهزا  فى البطولات الدولية    الدولى    نشر فكر ممارسة الرياضه .

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