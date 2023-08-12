المركز الأولمبي يستضيف مؤتمر الرياضة حق لكل شخص من ذوى الإعاقة

تعقد اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرا موسعا بعنوان ”الرياضات البارالمبية بين الحاضر والمستقبل الرياضة حق لكل شخص ذو إعاقة”. بمشاركة مسئولى وزارة الشباب والرياضه و المجلس القومى لذوى الاعاقة .

وذلك فى السادسة مساء اليوم بالمركز الأوليمبى بالمعادى

بحضور عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الاتحادات واللجان وممثلين عن الأسرة البارالمبية.

وتتضمن هذه الندوة التعريف بتاريخ الرياضات البارالمبية، والنظام الدولي والمحلي للرياضات البارالمبية، وكيفية إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

واكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه على أن هذا المؤتمر يعد واحد من المؤتمرات والندوات التى سيتم عقدها فى الفترات القادمه للتعريف بالرياضات البارالمبية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لكل ذوى إعاقة سواء جسدية أو حركيه أو دماغيه كما سيتم من خلال المؤتمر أو الندوة اليوم التعريف بحقوق ذوى الاعاقة والخاصة بممارسة الرياضة أو الاشتراك فى الفرق الرياضية المختلفة .

وغرس فكرة أن ممارسة الرياضة حق لكل فرد فى المجتمع من ذوى الاعاقة .

واضاف رئيس البارالمبية بأن إدارة اللجنه سيكشف عن رؤية واستراتيجية اللجنه البارالمبية خاصة فيما يتعلق باستعدادات المنتخبات المختلفة لخوض البطولات العالمية والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 وكيفية اختيار اللاعبين حسب المعايير الدولية

وكلك تطبيق النظام الدولى فى البطولات المحلية حتى نساير ركب التطور المستمر ويكون اللاعب جاهزا فى البطولات الدولية الدولى نشر فكر ممارسة الرياضه .