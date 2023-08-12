إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بأكتوبر

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بجوار مساكن الأمل بالحي السادس في أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان البلاغ الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بجوار مساكن الأمل بالحي السادس في أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان البلاغ الحادث.

وتبين بالفحص إصابة 3 اشخاص وتم نقلهم الى مستشفى 6 أكتوبر، تلقى العلاج ورفع رجال المرور اثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

القبض على تشكيل عصابي تعدى على أجنبي لسرقة حقيبة أموال في البحيرة



نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بالتعدى على شخص أجنبي وسرقة حقيبة أموال منه، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، مُصابًا بجرحين بالجسم.

بالانتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـى، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما فوجئ بقيام المذكور وآخران يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها ( مبلغ مالى "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول- جواز السفر الخاص به- بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه" وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لقطاع الامن العام أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه وأرشدوا عن (المبلغ المالى من العملات الأجنبية "المستولى عليه" - الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية "المستولى عليها") .

وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



أحدهما محكوم عليه بالمؤبد.. القبض على عنصرين إجراميين في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصرين إجراميين أحدهما محكوم عليه بالمؤبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة "محكوم عليه بالمؤبد فى جنايتى قتل عمد" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) حال استقلاله سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبحوزتهما (بندقية آلية - 10 خزينة آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام .