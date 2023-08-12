فريق حفريات: مصر غنية بتراثها الحضاري والثقافي والفرعوني (فيديو)

قال الدكتور عبد الله جوهر، عضو فريق "سلام لاب" للحفريات الفقارية، إن مصر غنية بتراثها الحضاري والثقافي والفرعوني، كما أنها أغنى بكثير في حياة ما قبل التاريخ، إذ استمرّ العمل فيها لما يقرب من 150 سنة من قبل الأجانب لاستخراج الحفريات ونشرها في أرقى الدوريات العلمية ولكن بأسامي وأيدي أجنبية.

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فريق سلام لاب للحفريات

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن الدكتور هشام سلام سافر للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة أكسفورد، كأول شخص يحصل على هذه الدرجة في ذلك المجال ثم عاد إلى مصر لتكوين سلام لاب.

أول فريق في كل ربوع الشرق الأوسط الذي يعمل على دراسة التراث الطبيعي والحفريات

وتابع عضو فريق "سلام لاب" للحفريات الفقارية: "على مدار 10 سنوات، فإن سلام لاب يعتبر أول فريق في كل ربوع الشرق الأوسط الذي يعمل على دراسة التراث الطبيعي والحفريات الفقارية من مصر والشرق الأوسط، وتعد هذه علامة فارقة في تاريخ هذا العلم".

