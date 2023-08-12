الأجهزة التنفيذية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذللك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتلراك، بشن حملة لإزالة صبة دور ثانى مخالفة على مساحة ٧٠ متر، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، حملة لإزالة غرفة بالدبش على مساحة ٢٥متر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالاسدية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.