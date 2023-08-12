رسميًا.. بايرن ميونخ يُعلن تعاقده مع هاري كين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا تعاقده مع هاري كين، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 110 مليون يورو بحسب تقارير الصحف الألمانية.

ويخوض صاحب الـ 30 عام أولى مباريات الفريق الرسمية في الموسم الجديد بالبوندسليجا، تجاوزت صفقة هاري كين قيمة عقد المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز القادم من صفوف أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري التى بلغت 80 مليون يورو.

هاري كين

وقام نادي بايرن ميونخ الألماني بالاعلان عن صفقة هاري كين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على توتير قائلًا:"قائد منتخب إنجلترا"، حتى عام 2027، وسيرتدى كين رقم 9 مع العملاق البافاري.