إصابة شخصين في حادث سير بالصف

وقع حادث سير لسيارة نصف نقل بمنطقة الصف، اليوم السبت، وهو الأمر الذي أدى لإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بانقلاب سيارة، بكوبري الأخصاب، في الصف، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة نصف نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين من مستقليها، وتم نقلهما إلى مستشفى الصف المركزي.

وتم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

حادث سير يُصيب شخصاً في العياط

وفي سياقٍ مُتصل، وقع حادث تصادم بالطريق الدائري الإقليمي في العياط، وذلك بعد ان اصطدم توك توك بجراج زراعي بالعياط، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد حادث تصادم بالطريق الإقليمي، في قرية البليدة بالعياط، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام توك توك بجرار زراعي، مما أسفر عن إصابة سائق التوك توك.

تم نقل المصاب لمستشفى العياط المركزي، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة