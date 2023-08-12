وفاة 6 أشخاص و إصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

توفى 6 أشخاص ، فيما أصيب اثنين آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق 36 الحربي الصالحية الجديدة تجاه البعالوة بنطاق محافظة الشرقية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق 36 الحربي الصالحية الجديدة تجاه البعالوة، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.