قومي المرأة بأسيوط يقيم ندوة "رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء"

نظم المجلس القومي للمرأة بأسيوط، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء" حضر الندوة 60 محاميًا ومحامية.

بحضور الدكتورة مروة كدواني، مقررة الفرع، ونهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإسلام عاطف فهيم، المحامية بمكتب شكاوى فرع المجلس القومي بأسيوط. تحدثت الدكتورة مروة كدواني، مقررة الفرع، عن اختصاصات المجلس القومي للمرأة وأهدافه وتشكيله والهيكل الإداري.

وأشارت إلى المشروعات التي يقدمها فرع المجلس بأسيوط للسيدات والتمكين الاقتصادي من خلال التدريبات التي يمنحها للسيدات لإدارة المشاريع. تحدثت أيضًا عن مشروع الادخار والمطبخ التعليمي والخدمات المجانية التي يقدمها فرع المجلس مثل استخراج بطاقات رقم قومي مجانية وسبل دعم السيدات في شتى أوجه مناحي الحياة.

ثم تحدثت إسلام عاطف، محامية مكتب الشكاوى، عن نشأة المكتب والخدمات التي يقدمها وطرق تلقي الشكاوى من السيدات المعنفات في المجتمع. أشارت إلى الخط الساخن 15115 وتحدثت أيضًا عن الخدمات المجانية التي يقدمها فرع المجلس من خلال مكتب الشكاوى، مثل المحامين المتطوعين والدعم للسيدات اللاتي يعانين من أي نوع من أنواع العنف في المجتمع، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ثم تحدثت نهاد أبو القمصان على مدار يومي التدريب عن كيفية الاستماع وتقديم الاستشارات القانونية وقراءة ملف القضية، وايضا عن جرائم العنف والتحرش والجرائم الإلكترونية.

القومي للمرأة بأسيوط يقيم ندوة "رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء"

القومي للمرأة بأسيوط يقيم ندوة "رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء"