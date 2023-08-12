موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي البطولة العربية ..والقناة الناقلة

يستضيف إستاد مدينة الملك فهد الرياضية القمة العربية المنتظرة والتي ستجمع بين الهلال بمواطنه النصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال “ البطولة العربية 2023 ”.

إقرأ أيضًا..

وتأهل الهلال إلى النهائي بعد فوزه على الشباب بثلاثية مقابل هدف، فيما صعد النصر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الشرطة العراقي بهدف نظيف.



موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

وتنطلق صافرة بدأ أحداث نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بين الهلال والنصر في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لنهائي البطولة العربية

وتذاع أحداث نهائي البطولة العربية بشكل حصري عبر قناة “ SSC 1HD " بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

حكم مباراة نهائي البطولة العربية

وأسند الاتحاد العربي مهمة إدارة مباراة النهائي للحكم المغربي رضوان جيد، ويعاونه الأول لحسن آزاكو، والمساعد الثاني مصطفى أكركاد، ومحمود البنا حكمًا رابعًا، وسيكون سمير الكزاز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه قوراري مقران كمساعد لحكم الفار.

جوائز البطولة العربية

من المقرر أن يحصل الفائز باللقب على مبلغ 6 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار .