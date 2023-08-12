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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مطاي تفوز بدورة الصداقة السنوية لكرة القدم بالمنيا

نهائي دورة الصداقة
نهائي دورة الصداقة السنوية بالمنيا

شهد ملعب قلوصنا بسمالوط شمال محافظة المنيا ، نهائي دوري كرة القدم المقام على ملاعب مركز شباب ( قلوصنا ) ، تحت عنوان ( دورة الصداقة السنوية ) ، والتي شارك فيها 32 فريقا ، علي مدار 30 يوما .

ووصل لمباراة النهائي فريق مطاي البلد وفريق ابوان ، وانتهت المباراة بفوز فريق مطاي البلد بالضربات الترجيحية، وجدير بالذكر،  ان جميع المباريات حظيت بحضور جماهيري ملحوظ ، كما حظيت المباراة النهائية مع الحضور الجماهيري الكثيف ، بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والمهتمين بالشأن الرياضي بمحافظة المنيا

وكان علي رأس الحضور محمد شوقى ابو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط ، وبعد انتهاء العرس الكروي قام المسئولون بتسليم كأس دورة الصداقة السنوية لفريق مطاي البلد ، وتقديم هدايا أخرى للفائزين ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف محمد شوقي أبو خضير - مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط

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