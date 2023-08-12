مطاي تفوز بدورة الصداقة السنوية لكرة القدم بالمنيا

شهد ملعب قلوصنا بسمالوط شمال محافظة المنيا ، نهائي دوري كرة القدم المقام على ملاعب مركز شباب ( قلوصنا ) ، تحت عنوان ( دورة الصداقة السنوية ) ، والتي شارك فيها 32 فريقا ، علي مدار 30 يوما .

ووصل لمباراة النهائي فريق مطاي البلد وفريق ابوان ، وانتهت المباراة بفوز فريق مطاي البلد بالضربات الترجيحية، وجدير بالذكر، ان جميع المباريات حظيت بحضور جماهيري ملحوظ ، كما حظيت المباراة النهائية مع الحضور الجماهيري الكثيف ، بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والمهتمين بالشأن الرياضي بمحافظة المنيا

وكان علي رأس الحضور محمد شوقى ابو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط ، وبعد انتهاء العرس الكروي قام المسئولون بتسليم كأس دورة الصداقة السنوية لفريق مطاي البلد ، وتقديم هدايا أخرى للفائزين ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف محمد شوقي أبو خضير - مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط