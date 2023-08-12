وزارة الرياضة وصندوق الأمم المتحدة تنفذان دورات الدعم النفسي للوافدات السوريات والسودانيات

بمراكز الشباب

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، دورة الدعم النفسي بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية للوافدات السوريات.

كما تم تنفيذ دورة الدعم النفسي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء بمحافظة الجيزة، ودورة الدعم النفسي للوافدات السودانيات والأفارقة بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وذلك في إطار خطة عمل وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية ضد العنف والصحة الانجابية والتدريبات الحرفية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، والتي تستهدف دمج الوافدات السوريات والسودانيات في المجتمع المصري وممارسة الأنشطة المختلفة داخل المساحات الآمنه بمراكز الشباب

جدير بالذكر وجود 9 مساحات آمنه بمراكز الشباب بمحافظات "الجيزة، القليوبية، الشرقية، دمياط، أسوان"، وجاري إنشاء مساحات آمنه بمحافظة القاهرة.

ندوة توعوية تحت شعار "ترسيخ قيم الولاء والانتماء" بجامعة المنصورة

في سياق آخر نظمت وزارة الشباب والرياضة أمس، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، ندوة توعوية تحت شعار "ترسيخ قيم الولاء والانتماء" ، بجامعة المنصورة ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا ، وضمن خطة أنشطة النادي الثقافي .



وشارك في الندوة أعضاء الأندية الثقافية ، وأدارها الندوة فضيلة الشيخ إبراهيم حسن - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ، حيث تناولت الندوة مفهوم الولاء والانتماء ، ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب ، غرس القيم والأخلاق الحميدة وزرع الثقة لدى الشباب.

وتطرقت الندوة إلي كيفية التصدي لكل فكر يسعى لزعزعة استقرار الشباب وانتمائه لوطنه .

الجدير بالذكر أن الندوة تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب ، والحفاظ على الهوية المصرية بثقافتها وتراثها .