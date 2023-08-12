مدينة الخارجة تطرح الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين في المنافذ التابعة لها. وتشمل هذه المنافذ منفذ القلقان بشارع بهنوس ومنفذ البساتين ومنفذ الشعلة.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير خيارات متنوعة من الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يعزز صحتهم ويسهم في تحسين نمط حياتهم الغذائي.

تستمر هذه العروض المخفضة على مدار الأسبوع، حيث يتم تجديد المنتجات بانتظام لضمان جودتها وطازجها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم حملات توعوية لتثقيف الجمهور حول أهمية تناول الخضر والفاكهة في الحفاظ على صحة جيدة.



هذه المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين يقدرون أهمية توفير خيارات صحية وبأسعار مناسبة. تعزز هذه المبادرة أيضًا التعاون المحلي والدعم المجتمعي لتحقيق الرفاهية العامة.



هذا يشجع الجميع على استغلال هذه الفرصة والاستفادة من طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة في منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، سواء عبر منفذ القلقان بشارع بهنوس، منفذ البساتين أو منفذ الشعلة.

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين

تستمر رئاسة مدينة الخارجة في طرح الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة للمواطنين