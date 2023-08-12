ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة بالفيوم وسيولة للحركة المرورية

شهدت محافظة الفيوم اليوم السبت ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة عن امس الجمعة بمقدار درجة واحدة وبلغت درجة الحرارة 36 درجة مئوية وتنخفض غدا الاحد بمقدار درجة واحدة وتصبح 35 درجة وكذلك ايام الاحد والاثنين والثلاثاء وتتراجع بمقدار درجة واحدة يومى الاربعاء والخميس القادمين 34 درجة بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 و26 درجة خلال هذه الفترة .

كانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال الثلاث اسابيع الاخيرة من شهر يوليو وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة للكبرى والصغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

الحركة المرورية عادية

وبدت الحركة المرورية فى مدينة الفيوم اليوم السبت عادية فى اغلب شوارع المدينة و فى شوارع السد العالى الجمهورية والحرية بطل السلام وجمال عبد الناصرودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم والمسلة وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية خاصة ان اليوم السبت اجازة رسمية.

وقد اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.