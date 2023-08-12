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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر حالة المرور في محاور وطرق البحيرة اليوم السبت

طرق البحيرة
طرق البحيرة

تشهد الطرق الرئسية والفرعية  وميادين مراكز ومدن محافظة البحيرة ،في صباح اليوم السبت ، سيولة  مرورية في كافة المحاور .

في الطريق الزراعي القاهرة /ااسكندرية ،بداية من التوفيقية حدود محافظة الغربية ، وحتي كفر الدوار حدود محافظة الاسكندرية سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات وسط تواجد رجال شرطة المرور.

و يشهد الطريق الصحراوي إنسياب في حركة مرور السيارات ،مع وجود رياح خفيفة محملة بالرمال التي تؤثر  علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات .

ويشهد طريق وادي النطرون /العلمين كثافة مرورية لتزايد اعداد المتجهين إلي الساحل الشمالي والعلمين ومطروح ، لقضاء بعض ايام الاجازات علي ساحل البحر المتوسط ، مع كثافة لجان المرور علي مسافات متقاربة للقضاء علي الزحام، والتدخل السريع لمنع الحوادث .

 

 