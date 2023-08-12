ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

حصلت " الوفد" على اسماء ضحايا ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق قنا الصحراوى الغربى، والذى وقع صباح اليوم السبت، وأدى إلى وفاة شخص وأصابة ١٣ آخرين، من بينهم ٣ أطفال أشقاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز الوقف علي طريق الصحراوي الغربي الواقع بين مركز نجع حمادي ومدينة قنا.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق قنا نجع حمادي الصحراوى الغربى، ما أدى لمصرع شخص وإصابة ١٣ آخرون جميعهم يقيمون بنجع حمادي .

وجاءت الأسماء كالتالي : وفاة عادل قاسم ٥٢ عاماً، يقيم بقرية الرحمانية بنجع حمادي، وأصيب كلآ من هشام بدرى، ٤٠ عاماً، محمد عبد الرحيم ٥٨ عاماً، محمد احمد ٥٩ عاماً، محمد عبد الغفار ٤٥ عاماً، شعبان ابو المجد ٥١ عاماً، احمد عبد العاطي ٤٩ عاماً، حسن عبد الماجد ٥٠ عاماً، مراد زكريا ٥٨ عاماً، ابراهيم نصر الدين، ٥٦ عاماً، مختار محمد عبد العال ٤٥ عاماً واطفاله الثلاث، عرفه ١٢ عاماً، وهمام ٥ سنوات ورقيه ٤ أعوام، جميعهم اصيبوا بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وفور ورود البلاغ تم الدفع بعددا من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وجرى نقل واخلاء المصابين لمستشفيات قنا العام ونجع حمادى العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال باقى الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحادث.