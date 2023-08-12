عقد لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها بأسيوط

تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، تم عقد لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل منها.،تمت مناقشة أهم التحديات والتوصيات في هذا الشأن.

حضر الاجتماع ممثلو الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، إلى جانب رؤساء أقسام نساء وتوليد وكبار الاستشاريين في هذا المجال، وقد شارك الدكتور علاء سلطان والدكتورة عزه عيد والدكتور أيمن سيد والدكتور عماد إبراهيم في المناقشات.

كذلك، حضر الدكتور محمد سيد مرزوق، نائب مدير المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد سيد موسى، نائب مدير المديرية للطب الوقائي. تم عرض مقارنة لوفيات الأمهات في محافظة أسيوط خلال الأعوام 2019 و2020 و2021 و2022 من قبل الدكتورة أمل عبد الحميد، مديرة إدارة رعاية الأمومة والطفولة. وحضر الممثلون عن محافظات أخرى مثل المنيا، بني سويف، والفيوم.

أعطى مديرو رعاية الأمومة والطفولة في كل محافظة عرضًا عن وفيات الأمهات في مناطقهم والتحديات التي تواجهها، إلى جانب الحلول والتوصيات المقترحة. أثرى النقاش حضور أساتذة كلية الطب بجامعة أسيوط، بما في ذلك الدكتورة أميمة الجبالي، أستاذة الصحة العامة، والدكتور كمال زهران، أستاذ التوليد، والدكتور مصطفى نصر الدين، مدرس أمراض التوليد. شارك جميع المشاركين في النقاش، بما في ذلك رؤساء أقسام نساء وتوليد في المستشفيات المركزية بمحافظة أسيوط.

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط

تجتمع لجنة لمناقشة وفيات الأمهات وبحث أسبابها وكيفية اتخاذ حلول للتقليل باسيوط