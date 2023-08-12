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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

توفى شخص صباح اليوم السبت، وأصيب ١٣ آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنطاق مركز الوقف علي طريق الصحراوي الغربي الواقع بين مركز نجع حمادي ومدينة قنا.  

 وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق قنا نجع حمادي الصحراوى الغربى، ما أدى لمصرع شخص وإصابة ١٣ آخرون جميعهم يقيمون بنجع حمادي .  

 تم الدفع بعددا من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وجرى نقل واخلاء المصابين لمستشفيات قنا العام ونجع حمادى العام.   

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال باقى الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحادث. 

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