رعاية الطفل بغرب أسيوط تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، وتحت إشراف الدكتورة أمل عبدالحميد، مديرة إدارة رعاية الأمومة والطفولة، احتفلت رعاية طفل غرب أسيوط الصحية بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

شهد الاحتفال حضور عدد كبير من الأمهات والأطفال والمهتمين بصحة الطفولة. كان الهدف من هذا الاحتفال التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية بين المجتمع وتعزيز الوعي حول المزايا الصحية للرضاعة الطبيعية للطفل والأم.

تخلل الاحتفال فعاليات متنوعة ومثيرة للاهتمام، بدءًا من محاضرات تثقيفية حول فوائد الرضاعة الطبيعية، تليها جلسات نقاشية تفاعلية بين المشاركين. كما تم عرض أنشطة وألعاب ترفيهية للأطفال، مصحوبة بتوزيع هدايا حصرية لجميع الأطفال الحاضرين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم جلسات استشارية مع خبراء التغذية والصحة لتقديم المشورة والإرشادات للأمهات حول الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل. كما تم فتح جناح خاص لعرض المنتجات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية والأطقم التوعوية المصاحبة.

قد أشاد الحضور بجهود رعاية طفل غرب أسيوط الصحية في توفير الدعم والتوعية للأمهات وتشجيعهن على اعتماد الرضاعة الطبيعية لأطفالهن. وثمَّنوا دور وزارة الصحة وإدارة رعاية الأمومة والطفولة في تنظيم هذا الحدث الهام.

وفي ختام الاحتفال، أكدت الدكتورة أمل عبدالحميد أهمية الرضاعة الطبيعية كأفضل طريقة لتغذية الرضع وتطوير مناعتهم ونموهم الصحي. وتعهدا باستمرار دعم هذه المبادرات التوعوية لتعزيز صحة وسلامة الأطفال في مجتمعنا.

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

رعاية طفل غرب أسيوط الصحية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية