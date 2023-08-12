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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

احذر.. الطرق السريعة والصحراوية مراقبة بالردار في المنيا

طرق المنيا
طرق المنيا

تشهد الطرق السريعة والصحراوية ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان  الزراعي ) ، اليوم السبت  بمحافظة المنيا ، إنتظام وسيولة مرورية  للمركبات بمختلف انواعها .

حيث تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق ، اليوم السبت ، وفحص عشوائي لتحليل المخدرات لقائدي سيارات الأجرة والنقل الثقيل .

 وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ، وكذلك  المركبات المتنوعة  (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ، ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – القاهرة – أسوان ) ، و رصد تقرير الوفد ،  الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا .

لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان  وطفاية الحريق داخل المركبات ، والحمولة المقررة  لمركبات الأجرة والنقل الثقيل ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وإشارات اليكترونية  لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا .

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