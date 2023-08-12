احذر.. الطرق السريعة والصحراوية مراقبة بالردار في المنيا

تشهد الطرق السريعة والصحراوية ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان الزراعي ) ، اليوم السبت بمحافظة المنيا ، إنتظام وسيولة مرورية للمركبات بمختلف انواعها .

حيث تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق ، اليوم السبت ، وفحص عشوائي لتحليل المخدرات لقائدي سيارات الأجرة والنقل الثقيل .

وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ، وكذلك المركبات المتنوعة (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ، ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – القاهرة – أسوان ) ، و رصد تقرير الوفد ، الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا .

لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان وطفاية الحريق داخل المركبات ، والحمولة المقررة لمركبات الأجرة والنقل الثقيل ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وإشارات اليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا .