رجال المرور يطاردون السيارات المخالفة بالطرق في القاهرة والجيزة

شن رجال المرور، حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

تمركز المرور أعلى المحاور

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.





ضبط سائق لودر دهس شخصا خلال عبوره الطريق في القاهرة



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قائد معدة "لودر" بالقاهرة لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثاً إصابته التي أودت بحياتها.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكباري بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدام قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثراً بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 94 ألفًا و371 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، اليوم الخميس، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتم تحرير آلاف المخالفات.

وأسفرت جهود الحملات، التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ضبط 94 ألفا و371 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 38 ألفا و884 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1017 مخالفة السير دون ترخيص و24 مخالفة موقف عشوائي و8 مخالفات لشروط الترخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.