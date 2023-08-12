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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا.. العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة

المنيا
المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت ، طقسا حارا طوال ساعات النهار ، وسجلت درجات الحرارة بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية ، العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة على ربوع البلاد .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد اعلنت ان يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، معتدل الحرارة رطب ليلا حتى  شمال الصعيد ، مائل للحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مع نشاط الرياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلا .

وتوقع خبراء هية الأرصاد الجوية ، ان تسجل درجات الحرارة ، اليوم السبت ، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى والمحسوسة 33 والصغرى  23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى  29 درجة، المنيا العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة  .

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