أبنوب ترفع 131 طن مخلفات من أعمال النظافة وتمشيط الطرق

بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بشأن استمرارية العمل في تمشيط الطرق والحفاظ على النظافة ورفع المخلفات في المدن والأحياء والقرى، تم تكليف خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، بمتابعة جميع أعمال النظافة ورفع المخلفات.

قام نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى، بالإضافة إلى مسئولي قسم النظافة والحملة الميكانيكية، بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق طوال اليوم. تم رفع المخلفات وتوجيهها إلى المقالب المخصصة لها.

مدينة أبنوب

وفي مدينة أبنوب، تم رفع حوالي 72 طن من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين، وتم تفريغها في مصانع السماد وعروش القداديح.

قريتي بني إبراهيم والمعابدة

أما في قرية بني إبراهيم، تم رفع حوالي 18 طن تقريبًا من القمامة والمخلفات.

وفي قرية المعابدة، تم رفع حوالي 41 طن تقريبًا من القمامة والمخلفات من عزبة سعيد، وتم نقلها إلى مقلب الوحدة المحلية بالجبل الشرقي بالمعابدة.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المحافظة للحفاظ على نظافة المدن والأحياء وتوفير بيئة صحية للمواطنين. كما تعكس التزام الجهات المختصة بتنفيذ توجيهات المحافظ في جميع أنحاء المحافظة.

ابنوب ترفع 131 طن مخلفات من اعمال النظافة وتمشيط الطرق

ابنوب ترفع 131 طن مخلفات من اعمال النظافة وتمشيط الطرق

ابنوب ترفع 131 طن مخلفات من اعمال النظافة وتمشيط الطرق

ابنوب ترفع 131 طن مخلفات من اعمال النظافة وتمشيط الطرق

ابنوب ترفع 131 طن مخلفات من اعمال النظافة وتمشيط الطرق

ابنوب ترفع 131 طن مخلفات من اعمال النظافة وتمشيط الطرق