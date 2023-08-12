ضبط 30 بندقية و2000 طلقة داخل سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

تمكن ضباط مصلحة الأسلحة والذخيرة بأسيوط، بالتنسيق مع مباحث أسيوط، من ضبط عامل يبلغ من العمر 43 عامًا أثناء محاولته تهريب عدد من الأسلحة والذخيرة قبل توزيعها على زبائنه في قرية مركز الفتح.

ووفقًا للمعلومات التي وردت إلى وكيل مصلحة الأسلحة والذخيرة لقطاع الصعيد، فإن المدعو محمود ش. ا. من سكان قرية عرب مطير بمركز الفتح، قام بجلب عدد من البنادق الآلية من إحدى المحافظات الواقعة على الوجه البحري بهدف توزيعها على المواطنين من العائلات المتخاصمة.

وبعد تنظيم الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع مدير أمن أسيوط، ومدير المباحث الجنائية، تم تنفيذ عملية ضبط المتهم.

وأكدت التحريات والمتابعة التي قام بها رئيس منطقة وسط الصعيد للأسلحة والذخيرة، بالإشراف من وكيل مصلحة الأسلحة والذخيرة بمحافظة الصعيد، أن المتهم قام بنقل 30 بندقية و2000 طلقة، فضلاً عن مبلغ مالي من حصيلة التجارة، بهدف توزيعها في قرى مركز الفتح.

وتم نشر قوات أمنية من مصلحة الأسلحة والذخيرة ومباحث أسيوط على طريق أسيوط الصحراوي، وخلال مرور السيارة التي كانت تحمل الأسلحة، تم إنشاء نقاط أمنية وألقي القبض على المتهم وتم ضبط الأسلحة.

وبعد تقديم المتهم والأسلحة للنيابة العامة، أمرت بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الجهات الأمنية المصرية لضبط مروجي الأسلحة غير المشروعة وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.