حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات بأسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة الفتح شرق أسيوط جهودها في مواجهة التعديات والمخالفات. وقد قام علي عطا نائب رئيس المركز بإزالة مخالفة بناء داخل الحيز العمراني بدون استخراج ترخيص بناء بغرض السكن في مدينة الناصرية، والتي تبلغ مساحتها حوالي 160 مترًا مربعًا.

كما تمت حملات مكثفة من قبل الوحدات المحلية القروية في مركز ومدينة الفتح لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية تحت اشراف عبدالرؤوف النمر، رئيس الوحدة المحلية.

قرية بني مر

في قرية بني مر، تم تنفيذ إجراءات قانونية ضد مخالفة بناء بالبلوك الأبيض داخل الحيز العمراني بدون ترخيص. تم إزالة هذا البناء غير المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة، وذلك بتوجيه من رئيس الوحدة المحلية في بني مر، الدكتور محمد عبد العظيم.

قرية عرب مطير

على صعيد آخر، في قرية عرب مطير، تم تنفيذ حالتين من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. تم ردم حفر أساسات على أرض زراعية بحوض عبد العال بالأطاولة، وتم أيضًا إزالة سور بالبلوك الأبيض ومصنع الأسمنت في بني عليج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة للحفاظ على حقوق المزارعين والحفاظ على الأراضي الزراعية.

تأتي هذه الحملات القوية ضمن جهود الحكومة المحلية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات غير القانونية. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة في دعم قطاع الزراعة وضمان استدامة التنمية الريفية في المنطقة.

مع استمرار هذه الحملات، يأمل أهالي المنطقة في أن يكون لها تأثير إيجابي في تحسين البيئة الزراعية وتشجيع المزارعين على مواصلة جهودهم في إنتاج المحاصيل وتعزيز الاقتصاد المحلي. يجب على الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة بغية حماية الموارد الطبيعية التي تعتبر أساسًا لاستدامة الزراعة والتنمية الريفية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار المتابعة المستمرة لمنع حدوث أي تعديات جديدة وضمان تطبيق القانون بحزم في إزالة أية مخالفات، والتصدي بكل قوة وحزم لأي شكل من أشكال التعدي على القوانين.

لقد وجه عبدالرؤوف النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بدوره رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وإزالة جميع المخالفات في المنطقة. كما وجه أيضًا بعمل تقرير دوري يحتوي على المتغيرات المكانية في كل قرية على مستوى المحافظة، وذلك لتحديد القرى التي تشهد أعلى نسبة من التعديات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات.

تعكس هذه الإجراءات التزام السلطات المحلية بالقضاء على التعديات والمخالفات، وحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمان استغلالها بشكل قانوني ومنظم. يأمل سكان المنطقة في أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين البيئة العمرانية والزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط

حملات مكثفة لمواجهة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية في مركز الفتح باسيوط