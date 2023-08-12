في إطار حرص الدولة على ضرورة متابعة الأسواق ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع ومدى صلاحيتها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم في محافظة أسيوط بتكثيف حملات الرقابة على منافذ تداول السلع الغذائية.

تم تنفيذ هذه الحملات بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة البيطرية والإدارة الصحية بنطاق مركز الغنايم بهدف ضبط الأسواق والسلع. وقد أسفرت هذه الحملة في قرية دير الجنادلة عن تحرير عدد من المحاضر، حيث تم تحريرمحضرين سلع غذائية منتهية الصلاحية ومحضر بيع سجائر بزيادة عن السعر المقرر ومحضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما تم التفتيش على أماكن عرض وبيع اللحوم في مناطق الغنايم بحري والمشايعة والعزايزة. تم التحقق من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة للبيع والتأكد من وجود الأختام عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتبطة بهذه العملية.

يؤكد رئيس المركز أن حملات الوحدة المحلية ستستمر بكل قوة لردع أي شخص تسوله نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين. وسيتم تطبيق القانون بكل حزم لمعاقبة المخالفين. تأتي هذه الحملات ضمن مبادرات حكومية تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات وحماية مصالح المستهلكين.

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم

حملات رقابة مكثفة على منافذ تداول السلع الغذائية بمركز الغنايم