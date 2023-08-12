رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق أسيوط

في اطار تطوير ونظافة حي شرق اسيوط التابعة لمحافظة اسيوط يستكمل حي شرق اسيوط أعمال التجميل والتطوير لشوارعه ، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم، حيث تم القيام بعملية رفع المخلفات بنجاح. تم رفع حوالى 200 طن من المخلفات من مناطق الوليديه والمشيخة وأمام مدارس اللغات بأسماء الله الحسنى، إلى جانب 14 عمارة أخرى.

تمت عملية التجميل تحت إشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحى، وبالتعاون مع مسئولي قسم النظافة. تضمنت أعمال التجميل تنظيف الشوارع من الأتربة والأوساخ، وإزالة التراكمات التي تؤثر على جمالية المنطقة.

كانت هذه الأعمال جزءًا من جهود الحى لتحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتطوير المدينة وتعزيز جودة حياة السكان.

يهدف هذا العمل إلى توفير بيئة صحية وأفضل للمواطنين والتخفيف من الآثار البصرية السلبية للأتربة والتراكمات. بفضل هذه الجهود، سيستمتع سكان المنطقة بشوارع أكثر نظافة وجمالًا، ويكونوا قادرين على الاستمتاع بتجربة ممتعة عند التجول في حى شرق اسيوط.

من جانبهم، كان لدى المواطنين انطباع إيجابي تجاه هذه الجهود التى تهدف إلى تحسين نوعية حياتهم وتوفير بيئة آمنة وجميلة. يعبر السكان عن شكرهم وامتنانهم لرئيس الحى وفريق العمل لإكمال هذه الأعمال بنجاح.

قد تكون هذه الخطوة هامة في مسار تطوير حى شرق اسيوط، وتعزز العزم على مواصلة هذه الجهود وتنفيذ المزيد من المشاريع المماثلة في المستقبل. ستكون هذه الإجراءات الإيجابية محفزًا للسكان وستسهم في تعزيز الروح المجتمعية والانتماء لهذا الحى الجميل.

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط

رفع 200 طن مخلفات في يوم واحد من مناطق حي شرق اسيوط