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السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسيوط .. تحسن نسبي في حالة الطقس العظمي 38 درجة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في محافظة أسيوط عن تحسن نسبي في حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية وذكرت الأرصاد الجوية أن الأجواء في المحافظة شهدت تغيرات ملحوظة حيث تم تخفيض درجات الحرارة  فقد سادت أجواء صافٍ غالبًا وسجلت درجة الحرارة العظمى في الظل 38 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة 51 % والرياح تهب باتجاه شمال - شمال غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم في الساعة 

وقد شهدت محافظة اسيوط هذا التحسن في الاحوال الجوية خلال اليومين الماضيين

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حالة الأرصاد الجوية في محافظة أسيوط مستقرة

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حالة الطقس المتوقعة اليوم والعظمى 41 بأسيوط


وتم تسجيل سرعة الرياح اثناء كتابة الخبر بلغت 25 كيلومترًا في الساعة. وكذلك سجلت نسبة الرطوبة لحظة كتابة الخبر 51 % ويُتوقع سقوط أمطار في الوقت الحالي 1 % ومن المُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المساء إلى 25 درجة مئوية 

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار المختصون إلى استمرار هذا التحسن في حالة الطقس حيث من المتوقع استمرار هبوب الرياح النسبياً منعشة وانخفاض درجات الحرارة في الأيام القادمة. وتأمل السلطات أن يستغل السكان هذه الفرصة للاستمتاع بالأجواء الجميلة والقيام بالنشاطات الخارجية.

لا تزال التوصيات قائمة بضرورة اتباع إجراءات السلامة المعمول بها خلال فصل الصيف، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب. وتنصح السلطات المحلية أيضًا بتجنب التجمعات الكبيرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بناءً على إرشادات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يعبر سكان محافظة أسيوط عن سعادتهم بتحسن الطقس والتغيرات اللطيفة في المناخ، حيث يعتبرون ذلك فرصة للاستمتاع بأنشطة خارجية مثل النزهات والتنزه في الحدائق وممارسة الرياضة في الهواء الطلق. ويأمل الجميع في استمرار هذه الأجواء الرائعة للتخفيف من حدة الصيف والاستمتاع بأوقاتهم في الهواء الطلق