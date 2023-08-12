محافظ الوادي الجديد يبحث التعاون مع وفد من الأطباء الإسبان

استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفدًا من الأطباء الأسبان في زيارتهم لمحافظة الوادي الجديد.

يأتي هذا الزيارة في إطار التنسيق بين الجانبين لتبادل الخبرات والتعاون في المجال الطبي.

تم عقد برنامج تدريبي لمجموعة اطباء من مركز الداخلة بحضور وفد من الأطباء الأسبان، حيث تم تبادل المعرفة والخبرات في مجالات متعددة من الطب. وقد عبر الوفد الأسباني عن اعترافهم بالتقنيات والمهارات الطبية المستخدمة في المحافظة وثنائهم على جهودها في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى.

بعد البرنامج التدريبي، قام الوفد الأسباني بجولة سياحية في عدد من المواقع الأثرية والسياحية في المركز. وأشاد أعضاء الوفد بالمقومات الطبيعية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد كوجهة للسياحة العلاجية. فهم انبهروا بجمال الطبيعة وتنوعها، بالإضافة إلى الثقافة العريقة والتاريخ الغني للمنطقة.

وأعرب اللواء الدكتور محمد الزملوط عن سعادته بزيارة الوفد، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الطبي بين البلدين.

كما أعرب عن تقديره للوفد الأسباني على اهتمامهم بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد في مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي محافظة الوادي الجديد إلى استقطاب المزيد من التعاون الدولي في قطاع الرعاية الصحية وتنمية السياحة العلاجية، مستفيدة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

من جانبه، أعرب وفد الأطباء الأسبان عن شكرهم وامتنانهم للضيافة الحسنة التي قدمت لهم خلال زيارتهم، وأكدوا استعدادهم لتعزيز التعاون المستقبلي وتبادل المزيد من الخبرات والتقنيات في المجال الطبي بين الجانبين.

استقبل محافظ الوادي الجديد وفد من الأطباء الأسبان يزور المحافظة

استقبل محافظ الوادي الجديد وفد من الأطباء الأسبان يزور المحافظة

استقبل محافظ الوادي الجديد وفد من الأطباء الأسبان يزور المحافظة

استقبل محافظ الوادي الجديد وفد من الأطباء الأسبان يزور المحافظة

استقبل محافظ الوادي الجديد وفد من الأطباء الأسبان يزور المحافظة

استقبل محافظ الوادي الجديد وفد من الأطباء الأسبان يزور المحافظة