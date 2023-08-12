نشرة أخبار التوك شو.. أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي وتحذير من خصومات الصيدليات

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



أثار تعرض الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى، إمام وخطيب المسجد الحرام، للإغماء اليوم أثناء صلاة الجمعة، حالة من الجدل عبر المنصات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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جمال شعبان يكشف أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي (شاهد)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية كل ساعة، معقبًا: “ارحموا الشعب المصري، الموظف الغلبان مرتبه هيجب إيه ولا إيه، كمان الاستفزازات بتاعت الساحل بتحرق دم الشعب الغلبان”.

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"الرشاوي ملت البلد".. بكري يفتح النار ويطالب المسؤولين بالحل (فيديو)





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من السبت 12 أغسطس حتى الخميس 17 أغسطس.

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تفاصيل طقس الأسبوع (شاهد)



كشف بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة شائعات أسعار الكتب الخارجية والتي تصل إلى 500 أو 900 جنيه، قائلًا: إن هذا الأمر غير حقيقي"

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أسعار الكتب الخارجية تخطت 500 جنيه.. شعبة الأدوات المكتبية تكشف الحقيقة (فيديو)



قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان محمد رمضان لديه سجل حافل من الهزائم السينمائية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى محمد رمضان نجح له مسلسل "جعفر العمدة" بشكل طاغي، وفي عيد الفطر تم عرض فيلم "هارلي" وفشل بشكل ذريع.

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طارق الشناوي: محمد رمضان لديه سجل حافل من الهزائم السينمائية (فيديو)



قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن خصومات الصيدليات تثير الشكوك حول مصادر الأدوية وتشير إلى أنها مهربة أو مغشوشة بكل تأكيد.

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رئيس شعبة الأدوية يصف خصومات الصيدليات بالجريمة.. فيديو



علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، على حادث حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت الذى أقيم فى إيطاليا وإصابة نحو 70 شخصا.

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الموسيقيين: حادث حفل ترافيس سكوت في روما أثبتت أننا على حق (فيديو)



كشف ماضى نجل الفنان توفيق الدقن، بعض الأسرار عن حياة والده، قائلا:" جدى كان موظف فى المحكمة، وكان والدى يساعد والده فى الكتابة بالمحكمة، وكان لاعب كرة محترف فى نادى المنيا وتهافتت عليه الأندية الكبرى خاصة الزمالك.

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ابن توفيق الدقن يكشف أسرارًا جديدة عن والده.. ضحى باللعب للزمالك (فيديو)



قال المهندس كمال إبراهيم، المسئول عن ترميم مسجد وضريح السيدة نفيسة، إنه تم تطوير المسجد القديم والواجهات الخارجية الخاصة بالمسجد الجديد والقديم، مشيراً إلى أن مساحة المسجد من الخارج والداخل 6000 متر.

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مسئول ترميم السيدة نفيسة يكشف عن تكليفات السيسي.. تجديد الضريح بالكامل (فيديو)

