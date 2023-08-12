جوارديولا يصطدم جماهير مانشستر سيتي حول إصابة دي بروين

وجه بيب جوارديولا صدمة إلى جماهير مانشستر سيتي بشأن الإصابة التي تعرض لها كيفين دي بروين أمام بيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

وتعرض دي بروين لإصابة قوية في الدقيقة 24 اضطر على إثرها مغادرة أرضية الملعب.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة “ دي بروين تعرض للإصابة ذاتها التي عانى منها في الموسم الماضي، أنها أزمة كبيرة لنا ".

وأضاف مدرب السيتي “ سنجتمع مع الجهاز الطبي لتوضيح حالة دي بروين ولكنه سغيب لفترة من الوقت”.

وعن النقاش الحاد الذي دار بينه وبين هالاند، كشف جوارديولا السبب قائلا " هو يرغب بالحصول على الكرة دائمًا عندما يكون مراقب من لاعب آخر، دائمًا ما يطلب من اللاعبين أن يعطوه الكرة، ولكن عندما يتبقى دقيقتين فقط على نهاية الشوط، ويفقد اللاعبون الكرة بسبب تمريرهم له، فستكون هجمة خطيرة علينا. بيرناردو كان على حق بعدم تمريره الكرة له."

والتقطت عدسات الكاميرات بعد نهاية الشوط الأول، انفعاد حاد من جوارديولا تجاه هالاند على الرغم من تسجيله هدفين في شباك بيرنلي ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على بيرنلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب تيرف مور، في المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي نهائي السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل مع إشبيلية الإسباني.