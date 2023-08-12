محافظ أسيوط يستجيب لـ"الوفد" ويحل مشكلة أكوام القمامة

في استجابة سريعة لما نشرته “الوفد” لقضية انتشار القمامة بمحافظة أسيوط، في أخبار عدة، على بوابتها الإلكترونية، والتي من ضمنها:

واصدراللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توجيهاته وتعليماته للوحدة المحلية في حي شرق أسيوط بتشكيل لجنه للتحقق من الالتزام بشروط البروتوكول المتعلقة بجمع المخلفات من الوحدات التجارية والسكنية، ورفع المقالب في الوقت المحدد.

ونفذت اللجنة زياراتها للجمعيات المتعاقدة مع الحي، للتأكد من نجاح تنفيذ هذه الشروط.

كما تمت زيارة المحال التجارية التي حذرها الحي سابقًا بضرورة توفير صناديق قمامة والالتزام بنظافة الشارع. تهدف هذه الزيارات إلى التوعية وتعزيز وعي المواطنين في التخلص السليم من القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع.

تم أيضًا زيارة المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، بالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة في المحافظة، لتقييم أداء الإدارة التنظيمية ودور الجمعيات الأهلية في نظام جمع الوحدات السكنية والتجارية.

وتهدف هذه الجهود إلى توعية المحلات التجارية بأهمية توفير صناديق القمامة والالتزام بنظافة الشوارع. كذلك، ستُقيم تقييمًا لأداء الجمعيات في تقديم خدمة جمع المخلفات للوحدات التجارية والسكنية ضمن نطاق الحي

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة

محافظ اسيوط يستجيب لما نشرته بوابة الوفد من غضب الاهالي بسبب القمامة