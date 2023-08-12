هالاند يكشف سبب النقاش الحاد مع جوارديولا

كشف إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، سبب النقاش الحاد مع جوارديولا خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي.

والتقطت عدسات الكاميرات بعد نهاية الشوط الأول، انفعاد حاد من جوارديولا تجاه هالاند على الرغم من تسجيله هدفين في شباك بيرنلي ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة " أصبت ببعض الجنون لأن برناردو سيلفا لم يلعب الكرة معي، ولذلك كان (جوارديولا) غاضبًا مني".

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي " أعدنا ترتيب الأمور في الشوط الثاني وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، وسنحت لنا الفرص".

وعن تسجيله هدفين وإمكانية مواصلة التألق والحفاظ على لقب هداف البريميرليج، رد هالاند "سنرى ذلك، أنا فقط بحاجة إلى مواصلة العمل، ومحاولة الاسترخاء، وعدم التفكير كثيرًا في الأشياء، وليس التركيز على السلبيات".

وفي سياق متصل كشف جوارديولا سبب الواقعة خلال تصريحات عقب المباراة " "هو يرغب بالحصول على الكرة دائمًا عندما يكون مراقب من لاعب آخر، دائمًا ما يطلب من اللاعبين أن يعطوه الكرة، ولكن عندما يتبقى دقيقتين فقط على نهاية الشوط، ويفقد اللاعبون الكرة بسبب تمريرهم له، فستكون هجمة خطيرة علينا. بيرناردو كان على حق بعدم تمريره الكرة له."

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على بيرنلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب تيرف مور، في المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي نهائي السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل مع إشبيلية الإسباني.