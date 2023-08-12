فيرمينو: حماس جماهير الأهلي أوقف شعري

علق روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي، على شعوره بأول مباراة يخوضها بقميص “الراقي” في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال فيرمينو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة " "سعيد باستقبال جماهير الأهلي، شعري ظل واقفًا بسبب هذه الهتافات وهذا الحماس الكبير من الجماهير ".

ووجه المهاجم البرازيلي رسالة إلى جماهير أهلي جدة " سنقاتل من أجل الانتصارات في المباريات القادمة ونسعد جماهير الأهلي ".

وأتم تصريحاته " بداية رائعة للأهلي وفوز مثالثي في افتتاحية دوري روشن السعودي".

استطاع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أن يقود أهلي جدة لفوز مستحق على حساب الحزم بثلاثية مقابل هدف في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين.

تقدم أهلي جدة السعودي فى الدقيقة السادسة من بداية أحداث اللقاء عن طريق اللاعب فيرمينو بتمريرة رائعة من زميله رياض محرز، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة العاشرة ليتمكن من إحراز ثنائية بعد مرور عشر دقائق لينتهى المنعطف الأول بثنائية البرازيلي بصناعة الجزائري.

ومع بداية الشوط الثانئ قلص الحزم الفارق بعدما استغل خطأ الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي مرر الكرة عن طريق الخطأ إلى فينا لاعب الحزم الذي لم يتوان وأسكن الكرة في مرمى الأهلي عند الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وأنهى روبرتو فيرمينو آمال الحزم بعدما سجل الهدف الثالث “هاتريك” في الدقيقة 72 من عمر المباراة ليكتب أفضل انطلاقة له عند ظهوره للمرة الأولى في دوري روشن.

ألغى حكم مباراة الأهلي والحزم، هدفًا سجله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 53 من عمر المباراة لكن حكم الراية ألغاه بداعي وقوف اللاعب البرازيلي في وضعية تسلل لتظل النتيجة هدفين لهدف لصالح أهلي جدة.