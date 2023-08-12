مانشستر سيتي يقص شريط افتتاح البريميرليج بثلاثية أمام بيرنلي

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على بيرنلي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب تيرف مور، في المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي استطاع فك دفاعات بيرنلي مبكرا حيث سجل ارلينج هالاند الهدف الأول في الدقيقة الرابعة مع بداية اللقاء ثم عزز بهدف ثان في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني ضاعف مانشستر سيتي النتيجة بتسجيل هدف ثالث بتوقيع رودي ليقضي على آمال بيرنلي في العودة إلى المباراة مرة أخرى.

وتلقى أنس الزروري لاعب بيرنلي البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ويدافع مانشستر سيتي عن لقب الدوري الإنجليزي بعدما توج باللقب في الموسم الماضي بعد صراع شرس مع أرسنال حتى الأمتار الاخيرة من المسابقة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ب يرنلي

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

في الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - ريكو لويس

في الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

في الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند - جوليان ألفاريز