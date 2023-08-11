224 ألف قذيفة أوروبية في أوكرانيا

سلم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا 223,800 قذيفة في إطار الجزء الأول من خطة لإمدادها بمليون طلقة مدفعية لدعمها ضد روسيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهّد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة تكثيف إمداد أوكرانيا بالقذائف المدفعية في ظل نقص الذخائر الذي تعانيه قواتها.

ووافقت الدول الأعضاء على خطة بقيمة ملياري يورو (2,18 مليار دولار)، لتعزيز مخزوناتها وتقديم طلبات مشتركة لشراء القذائف، في مسعى لتسليم أوكرانيا مليون قذيفة خلال 12 شهرا.

وبموجب المرحلة الأولى من الخطة التي امتدت بين 9 فبراير و31 مايو، تم تخصيص مليار يورو لتعويض أعضاء الاتحاد الأوروبي نحو نصف تكلفة القذائف التي زودوا بها أوكرانيا من ترساناتهم الحالية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الدول الأعضاء سلمت حوالي 223,800 ذخيرة مدفعية - ذخيرة ذاتية الدفع بعيدة المدى وذخيرة دقيقة التوجيه وكذلك ذخيرة هاون - و2300 صاروخ من مختلف الأنواع.

وأوضح أن القيمة الإجمالية للذخائر التي تم تأمينها بلغت 1,1 مليار يورو.

والرقم المعلن، الجمعة، لا يعكس سوى زيادة طفيفة على الرقم الذي أعلنه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أواخر مايو (220 ألف قذيفة).

وأمهل الاتحاد الأوروبي أعضاءه حتى 15 يوليو لإعلان شحناتهم لأوكرانيا.

وتجعل هذه الحصيلة التكتل وأعضاءه بعيدين عن هدفهم المتمثل في توفير مليون قذيفة بحلول الربيع المقبل، خاصة بعد أن شككت عواصم بالاتحاد الأوروبي في فبراير في القدرة على توفير مليون قذيفة.

وبموجب الجزء الثاني من الخطة، ستتفاوض وكالة الدفاع في الاتحاد الأوروبي بشأن عقود شراء مشتركة مع الشركات الأوروبية المصنعة لقذائف هاوتزر وصواريخ عيار 155 ملم.

في هذا الصدد، قال الاتحاد الأوروبي: "تتوقع (الوكالة) توقيع عقود إطارية مع الصناعيين في الأسابيع المقبلة".

في الإجمال، يقول الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إنهم أنفقوا حوالي 20 مليار يورو لتزويد أوكرانيا بأسلحة من جميع الأنواع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

من جهتها، خصصت الولايات المتحدة حتى 25 يوليو أكثر من 43,7 مليار دولار للمساعدات الأمنية لأوكرانيا، وفق وزارة الدفاع (البنتاغون).

وطلب البيت الأبيض، الخميس، من الكونغرس 13 مليار دولار إضافية لتوفير مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.