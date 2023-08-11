تفاصيل ماجستير جامعة طيبة المجاني 1445

تصدرت جامعة طيبة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع التقديم على برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي، لليوم الثاني على التوالي، والذي أعلنت عنه الجامعة بأنه متاح للسعوديين بدون رسوم.

جامعة طيبة ماجستير 1445



وغردت الجامعة عبر بوابة القبول والتسجيل ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا أمس بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :" بدأ القبول اليوم في 27 برنامجاً للدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي في جامعة طيبة ..ويستمر التسجيل حتى نهاية دوام الخميس 1 صفر 1445هـ".

وأوضحت الجامعة أن الدراسة تكون بشكل حضوري، داعية الجامعة الراغبين في التسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة للاطلاع على كافة التخصصات المتاحة لكل درجة علمية.



المستندات المطلوبة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بجامعة طيبة



- صورة وثيقة التخرج (على أن تكون الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وبحسب التقدير الموضح في الشروط أمام كل تخصص).

- صورة السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).

- صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين.

- صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين سارية الصلاحية لجميع البرامج المعلنة.

- صورة من نتيجة اختبار كفايات اللغة الانجليزية ساري الصلاحية STEP أو ما يعادلها في اختبار اللغة الإنجليزية TOFEL أو IELTS، وذلك في البرامج التي تشترط إجادة اللغة الإنجليزية (كما هو موضح في الشروط حسب الدليل الإرشادي للقبول).

جامعة طيبة..ضوابط عامة للتقديم ببرامج الدراسات العليا

- أن يكون الترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا للمتخرجين الحاصلين على وثيقة التخرج فقط.

- أن يكون المرشح/المرشحة سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو المرشحة أم لابن سعودي.

- يجب ارفاق شهادة الميلاد وصورة من الإقامة لغير السعوديين.

- يخضع المرشحين للقبول من الطلبة غير السعوديين لضوابط المنح الدراسية.

- من يتم ترشيحه للقبول لا يحق له تأجيل القبول أو الاعتذار عن دراسة المقررات للفصل الدراسي الأول بالدراسة.

- الترشيح للقبول يتم من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة.

- ارفاق المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني حسب الدليل الارشادي للقبول.

توجيهات عامة للترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا

- الترشيح للقبول متاح عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالقبول خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات القبول بدءًّ من الخميس ‎ الموافق 23 محرم 1445هـ ‎/ 10‏ أغسطس 2023م، وحتى الخميس الموافق 1 صفر 1445هـ/ 17 أغسطس 2023م.

- يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات العامة للجامعيين حتى يمكنه تقديم طلب الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة.

- صلاحية اختبار القدرات العامة للجامعيين (خمس سنوات) وصلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP (ثلاث سنوات) وصلاحية اختبارات اللغة الأخرى (توفل - أيلتس) (سنتان).

- إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

- على المتقدم رفع المستندات بشكل دقيق وواضح وفق الخانات المتاحة بأحد الصيغ التالية:

o (PDF, JPG, JPEG, GIF, JIF, JPX, PNG).

- يتطلب من المعيدين والمحاضرين إحضار قرار الابتعاث في حال قبولهم وذلك لاستكمال إجراءات القبول.

- المرشح والمرشحة للقبول مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة البيانات المدخلة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالقبول، وللجامعة الحق في (إلغاء القبول / القيد) في حال اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلياً أو جزئياً ولو بعد الانتهاء من البرنامج.

- للجامعة الحق في إغلاق البرنامج في حال عدم اكتمال العدد المطلوب.

- الحرص على تدوين البريد الإلكتروني بشكل دقيق وصحيح ومتابعته بشكل مستمر.

- يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للجامعة وللإدارة التنفيذية للدراسات العليا وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لمعرفة مراحل القبول والإعلانات المتعلقة بذلك.

- نتائج القبول ستكون عبر المنصة الخاصة بالقبول.