الشركات السياحية تطالب بإعادة تشغيل الخط البحرى الغردقة - شرم الشيخ

بعد توقف ٣ أعوام..

بعد توقف الخط الملاحى بين أهم مدينتين سياحيتين فى مصر “الغردقة وشرم الشيخ” وتمكين سياح جنوب سيناء من زيارة المناطق السياحية فى الأقصر وأسوان، طالب العاملون بالقطاع السياحى بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ .

وذلك بعد توقف العمل منذ أكثر من ٣ أعوام لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحى بين جنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد والاستفادة من أعمال التطوير التى تمت بميناء الغردقة البحرى وليكون الخط البحرى جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدن شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.

حيث تعددت مطالب شركات السياحة بإعادة تشغيل الخط الذى يختصر السفر لـ ٩٠ دقيقة بدلًا من ٦ ساعات بالطريق البرى.