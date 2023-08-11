ابن توفيق الدقن يكشف أسرارًا جديدة عن والده.. ضحى باللعب للزمالك (فيديو)

كشف ماضى نجل الفنان توفيق الدقن، بعض الأسرار عن حياة والده، قائلا:" جدى كان موظف فى المحكمة، وكان والدى يساعد والده فى الكتابة بالمحكمة، وكان لاعب كرة محترف فى نادى المنيا وتهافتت عليه الأندية الكبرى خاصة الزمالك، لكنه عمل بمصلحة السكة الحديد بالمنيا، وأراد أن يدخل معهد التمثيل فبدل مع موظف ليعمل بالسكة الحديد فى القاهرة".

والدي كان عاشقا لنادى الزمالك

وأضاف نجل الفنان توفيق الدقن، خلال حواره ببرنامج “معكم” تقديم الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “محمود أبو رجيلة قال لى: والدك لعب معى”، موضحا أن والده كان عاشقا لنادى الزمالك، وكان يرى أن شكله الفنى يفيد فى التمثيل.

وتابع نجل الفنان توفيق الدقن: “والدي كان له دور فى عملي بالمحاماة وحصل على وسام الفنون والعلوم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجازة الإدارة من محمد أنور السادات".