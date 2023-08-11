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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رسالة شديدة اللهجة من "الموسيقيين" للمطربين المخالفين: انتهى عصر المجاملات

المطرب مصطفى كامل،
المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، كواليس قرار الفنان مصطفى كامل بمنع أي شخص من مزاولة المهنة دون عضوية النقابة، مع اقتصار العمل على الموسيقيين المقيدين في جداول نقابة المهن الموسيقية فقط.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن النقابة تستهدف ضبط العميلة الفنية وممارسة المهنة فهناك ضوابط وضعت لممارسة الإبداع، ولا بد من حصول أي شخص يمارس المهنة على تصريح بالعمل من خلال القنوات الشرعية، لعدم الإخلال بالذوق العام.

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ونوه إلى أن مصطفى كامل منع وأوقف حصول بعض الأشخاص على عضويات عن طريق المجاملات، وهو ما أحدث خللًا في سوق العمل فنرى أعضاء نقابيين يعانون البطالة وآخرين غير أعضاء يمارسون المهنة.

 

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