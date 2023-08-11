هالاند يسجل ثنائية مانشستر سيتي أمام بيرنلي بالشوط الأول

سجل ارلينج هالاند ثنائية مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالدوري الأنجليزي.

جاء هدف هالاند الأول في الدقيقة الرابعة مع بداية المباراة ثم عزز بهدف ثان في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر سيتي، تشكيله الرسمي لمبارة بيرنلي، فى مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الانجليزي بالموسم الجديد 2023 ـ 2024.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ب يرنلي

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

في الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - ريكو لويس

في الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

في الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند - جوليان ألفاريز