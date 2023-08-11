بيت العائلة المصرية ببرلين يؤكد: ندعم أي قرار في مصلحة المغترب

بعد الإعلان عن إطلاق وثيقة معاش دولارية للمصريين بالخارج..

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، ومقرة ببرلين، إن إطلاق وثيقة معاش المصريين بالخارج الدولارية التي تم الإعلان عنها مهمة جدا للمصريين المقيمين في الدول العربية، لأن معظم المصريين في الدول الاوروبية.

وأكد علاء ثابت، في تصريح خاص للوفد، على أن أي قرار تتخذه الدولة المصرية في مصلحة المغترب نحن معاه قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن الوثيقة تساعد في قضية شحن الجثمان التي تشغل بال الكثير من المغتربين.

وطالب رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، توضيح تفاصيل بنود وآلية مشروع وثيقة معاش المصريين بالخارج الدولارية، نظرا لأهميتها لهم.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل بعد مدة من الحديث عن هذه الوثيقة.

حيث تستعد مصر لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، خلال مؤتمر سيعقد يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023.

وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج



وسبق وأطلقت مصر وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار)، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بمبالغ مالية محددة.

وثيقة تأمين رعاية المسافر



وطبقت مصر مطلع شهر يوليو 2020، وثيقة تأمين رعاية المسافر وتوفر الوثيقة تغطية وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، من خلال تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها