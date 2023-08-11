لندن لا تفكر في أي مبادرات سلام بشأن أوكرانيا.. مالقصة

قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الجمعة، إن لندن لا تفكر في أي مبادرات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية، بل تسعى جاهدة لقيادة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.

وأضاف السفير في مقابلة صحفية: "لا توجد مبادرات سلام قيد الدراسة أو النظر في لندن".

كما أضاف أن لندن تسعى جاهدة من أجل القيادة في ضخ الأسلحة لنظام كييف.

هذا وصرح السفير الروسي، في وقت سابق، بشأن تقارير لوزارة الدفاع البريطانية تزعم فيها بتقدم القوات الأوكرانية في هجومها المضاد، مؤكدا أن التقارير تتضمن معلومات مضللة.

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، إن العدو لم يحقق أهدافه بأي اتجاه، كما يتكبد خسائر فادحة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فشل محاولات العدو التي كانت تهدف للاستيلاء على مناطق روسية، حيث تم وقف تقدم قواته وإعادتها إلى مواقعها الأصلية.

كما أعربت روسيا في أكثر من مناسبة عن استعدادها للتفاوض، لكن نظام كييف فرض حظرا تشريعيا على مجرد التفاوض. من جهته، أكد الكرملين إمكانية إرساء السلام في أوكرانيا، بشرط مراعاة الوضع القائم والتغييرات على الأرض.