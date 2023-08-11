الأهلي والحزم.. التسلل يحرم فيرمينو من “هاتريك”

ألغى حكم مباراة الأهلي والحزم، هدفًا ثالثًا سجله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الشوط الثاني من اللقاء المقام بين الفريقين في إطار الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل فيرمينو هدفا ثالثا في الدقيقة 53 من عمر المباراة لكن حكم الراية ألغاه بداعي وقوف اللاعب البرازيلي في وضعية تسلل لتظل النتيجة هدفين لهدف لصالح أهلي جدة.

تمكن روبيرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة السعودي من تسجيل هدفين في أول 10 دقائق من مباراة الأهلي والحزم التى تجمع الفريقين فى إفتتاح مباريات الموسم بالدوري السعودي.

أحرز فيرمينو الهدف الأول لفريق الأهلي السعودي فى الدقيقة 6 من بداية أحداث المباراة، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 10 لتصبح النتيجة هدفين دون رد حتى الأن.

تشكيل أهلي جدة السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجان أليوسكي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي.

خط الوسط : ماكسيمين، رياض بودبوز، رياض محرز، زياد الجهني، كيسيه.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو