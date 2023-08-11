خطأ ميندي يمنح الحزم هدف تقليص الفارق أمام الأهلي

استغل فريق الحزم خطأ الحارس السنغالي إدوارد ميندي ليسجل هدف تقليص الفارق أمام أهلي جدة في المواجهة المقامة بينهما في إطار الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومرر ميندي الكرة بطريقة خاطئة إلى فينا لاعب الحزم الذي لم يتوان وأسكن الكرة في مرمى الأهلي عند الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

تقدم أهلي جدة السعودي فى الدقيقة السادسة من بداية أحداث اللقاء عن طريق اللاعب فيرمينو بتمريرة رائعة من زميله رياض محرز، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة العاشرة ليتمكن من إحراز ثنائية بعد مرور عشر دقائق لينتهى المنعطف الأول بثنائية البرازيلي بصناعة الجزائري.

تشكيل أهلي جدة السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجان أليوسكي، روجر إيبانيز، عبد الباسط هندي، علي مجرشي.

خط الوسط : ماكسيمين، رياض بودبوز، رياض محرز، زياد الجهني، كيسيه.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو