إجراء القياسات الفنية للمشاركين في المشروع القومي للموهبة بجنوب سيناء

استقبل محمد فتحي وكيل وزارة الشباب و الرياضة بجنوب سيناء، اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة المشروع القومي للموهبة الحركية، والمشكلة بقيادة الدكتور تامر عبد العظيم، مدير المشروع، وحضور أحمد مسعد وكيل المديرية والمشرف العام على المشاريع القومية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية حريصة على تنفيذ المشروع القومى للموهبة و الحركة بكافة المراكز.

تنفيذًا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتنمية المواهب الرياضية لأبناء المحافظة من مختلف الأعمار.

وأن المشروع يخضع لإشراف لجنة علمية متخصصة، تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة، لضمان سير المشروع بشكل علمي، وتحقيق أهدافه واستدامته.

وأكد أن المشروع يعمل على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، وجميع البرامج والأنشطة يجري تنفيذها بالمشروع بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال.