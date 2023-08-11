هالاند يفتتح أول أهداف مانشستر سيتي في البريميرليج

سجل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند أول أهداف مانشستر سيتي في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي أمام بيرنلي في الجولة الافتتاحية من البريميرليج.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة الرابعة مع بداية المباراة.

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر سيتي، تشكيله الرسمي لمبارة بيرنلي، فى مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الانجليزي بالموسم الجديد 2023 ـ 2024.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ب يرنلي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

في الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - ريكو لويس

في الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

في الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند - جوليان ألفاريز