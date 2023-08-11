قررت نيابة الشروق، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المخدرات، وتوالت النيابة التحقيق.

رحلة 4 متهمين بالبحث عن الثراء السريع نهايتها خلف أسوار السجن بالشروق

كانت البداية بتلقي قوة أمنية بقيادة معاوني مباحث قسم شرطة الشروق، نجحوا في رصد الشباب الأربعة،

على الفور تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الشروق، وعلى الفورتم إخطار اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للمباحث، وبمواجهة المتهمين اعترفوا أنهم جميعا من محافظة الغربية، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة الهيروين بقصد الإتجار.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الشرقية؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اعترافات المتهمة بتصوير زوجها بأوضاع مخلة

كما أدلت المتهمة باستدراج زوجها والتعدي عليه وتوثيقه بالحبال وتصويره بمشاركة 3 سيدات ورجل بمدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة,

وقالت المتهم الرئيسية: إنه توجد خلافات بينها وبين زوجها قامت على أثرها بترك منزلها منذ فترة وتوجهت إلى منزل أسرتها، وأنه بعد ترك منزل الزوجية تفاجأت بقيام زوجها بالتشهير بها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقررت الانتقام منه.

وأضافت المتهمة، أنها ظلت تفكر فى طريقة للانتقام من زوجها، حتى اقترحت عليها أحد صديقاتها استدراجه إلى المنزل لتأديبه على ما بدر منه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأنها اتفقت مع صديقاتها الثلاثة وأحد أقربائها على استدراج زوجها واحتجازه فى الشقة والتعدي عليه بالضرب وتصويره بالهاتف.

وتابعت المتهمة: إنها اتصلت بزوجها وطلبت منه الحضور إلى منزل أسرتها لإنهاء الخلافات بينهما، ووافق زوجها على الصلح، وعقب دخوله المنزل قامت بمساعدة الآخرين بالإمساك به وتوثيقه بالحبال.

وأضافت المتهمة: إنها وباقي المتهمين ظلوا يتعدون عليه بالضرب وتكبيله وتصويره فى أوضاع مخلة بالهاتف المحمول لتأديبه حتى لا يقوم بالتشهير بها مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص "3 سيدات ورجل"- مقيمين بالقاهرة وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث "موثقًا بالحبـــال وبه عدة إصابات "كدمات وسحجات متفرقة بالجســـم.

وبمناقشة الأخيــــر قال إنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين زوجته قامت باستدراجه لمحل إقامتها طرف والدتهــا بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصولـــه باستعانتها بباقي المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابـــات وتكبيله ووتصويره باستخدام (هاتف محمول "ضبط بحوزة إحدى المتهمات")

وبمواجهة المشكو فى حقهــــم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية