أشرف صبحي: الشباب طاقة كبيرة ومتجدده ودورنا هو الاشتراك معهم فى العطاء

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للشباب

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الجمعة ختام اللقاء التشاركي والذي عقد تحت عنوان " تطوير مهارات الشباب من اجل تنمية مستدامة" والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبو قير بالاسكندرية.

وأكد وزير الشباب حرصه على المشاركة اليوم فى هذا اللقاء الختامى والذي يعقد تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب والذي يوافق يوم ١٢ اغسطس ، وأوضح صبحي انه فى ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتمكين الشباب المصري والتركيز على أهمية المشاركة الفعالة للشباب من اجل تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعهم .

وأشار وزير الشباب الى حرص الوزارة على القيام برعاية الشباب وكل ما هو له فكر للنشاط الغير الاسري وتم بالفعل نشر لعدد كبير لمراكز الفنون للشباب بجميع جامعات مصر والذي حدث بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وشدد صبحي اعطاء اهتمام كبير بالنشاط الرياضي داخل الجامعات ، مضيفا أننا نعمل بجد على قاعدة الممارسة الكبيرة فى المدارس

والجامعات كما نهتم بهم كثيرا ونقدم لهم العديد من الانشطة الرياضية والشبابية

موضحا أن الشباب طاقة كبيرة ومتجدده ودورنا هو الاشتراك معهم فى العطاء

ونوه صبحي الى ان وزارة الشباب والرياضة وتحديدا منذ عام ٢٠١٨ تهتم بكافة اطياف الشباب كما تولى القيادة السياسية اهتمام كبير بالشباب وبمشاركتهم فى كافة نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.



تناول اللقاء الختامى القاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية والجهات الفاعلة فى مجال تنمية وتطوير مهارات الشباب سواء الحكومية أو منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع ضرورة التركيز على جهود التعاون والتكامل بين جميع الجهات لتحقيق مشاركة حقيقية وفعالة للشباب

وأقيم اللقاء التشاركي على مدار اسبوع فى الفترة من ٥ حتى ١٠ اغسطس بمشاركة اكثر من مائة شاب وفتاة تم عقد العديد من الدورات التدريبية لهم فى مساري مهارات التدريب وريادة الأعمال.

ويعد برنامج " دورنا" أحد البرامج التى ينفذها مركز خدمات التنمية بالتعاون مع جمعية تنمية وطن وبدعم من مؤسسة كريسب الألمانية.

حضر الختام العديد من النواب بمحافظة الاسكندرية واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير والدكتور اشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والاستاذ مصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية والدكتور طايع عبد الفضيل خبير اللوائح الطلابية والدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس ادارة تنمية وطن.