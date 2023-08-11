إرشادات مهمة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بجامعة طيبة
جامعة طيبة السعودية، زادت معدلات البحث عليها لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع فتحها لباب القبول للتقديم على 27 برنامجًا للدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي في جامعة طيبة.
7 ضوابط عامة للتقديم على برامج جامعة طيبة للدراسات العليا
أخر موعد للتقديم بجامعة طيبة
وأشارت بوابة القبول والتسجيل بجامعة طيبة ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا عبر "تويتر"، إلى أن التقديم مستمر بداية من يوم الخميس الموافق 23 محرم 1445هـ/ 10 أغسطس 2023م، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1 صفر 1445هـ/ 17 أغسطس 2023م.
جامعة طيبة.. التوجيهات العامة للترشيح الخاصة بالقبول
ونشرت جامعة طيبة عدد من التوجيهات العامة للترشيح الخاصة بالقبول في برامج الدراسات العليا ومنها:
- الترشيح للقبول متاح عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالقبول خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات القبول بدءًّ من الخميس الموافق 23 محرم 1445هـ / 10 أغسطس 2023م، وحتى الخميس الموافق 1 صفر 1445هـ/ 17 أغسطس 2023م.
- يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات العامة للجامعيين حتى يمكنه تقديم طلب الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة.
- صلاحية اختبار القدرات العامة للجامعيين (خمس سنوات) وصلاحية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP(ثلاث سنوات) وصلاحية اختبارات اللغة الأخرى (توفل - أيلتس) (سنتان).
- إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
- على المتقدم رفع المستندات بشكل دقيق وواضح وفق الخانات المتاحة بأحد الصيغ التالية:
- (PDF, JPG, JPEG, GIF, JIF, JPX, PNG).
- يتطلب من المعيدين والمحاضرين إحضار قرار الابتعاث في حال قبولهم وذلك لاستكمالإجراءات القبول.
- المرشح والمرشحة للقبول مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة البيانات المدخلة عبر المنصةالإلكترونية الخاصة بالقبول، وللجامعة الحق في (إلغاء القبول / القيد) في حال اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلياً أو جزئياً ولو بعد الانتهاء من البرنامج.
- للجامعة الحق في إغلاق البرنامج في حال عدم اكتمال العدد المطلوب.
- الحرص على تدوين البريد الإلكتروني بشكل دقيق وصحيح ومتابعته بشكل مستمر.
- يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للجامعة وللإدارة التنفيذية للدراسات العليا وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لمعرفة مراحل القبول والإعلانات المتعلقة بذلك.
- نتائج القبول ستكون عبر المنصة الخاصة بالقبول.