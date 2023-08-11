إرشادات مهمة للتقديم ببرامج الدراسات العليا بجامعة طيبة

جامعة طيبة السعودية، زادت معدلات البحث عليها لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع فتحها لباب القبول للتقديم على 27 برنامجًا للدراسات العليا في مختلف التخصصات لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي في جامعة طيبة.

7 ضوابط عامة للتقديم على برامج جامعة طيبة للدراسات العليا

أخر موعد للتقديم بجامعة طيبة

وأشارت بوابة القبول والتسجيل بجامعة طيبة ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا عبر "تويتر"، إلى أن التقديم مستمر بداية من يوم الخميس الموافق 23 محرم 1445هـ/ 10 أغسطس 2023م، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1 صفر 1445هـ/ 17 أغسطس 2023م.

جامعة طيبة.. التوجيهات العامة للترشيح الخاصة بالقبول

ونشرت جامعة طيبة عدد من التوجيهات العامة للترشيح الخاصة بالقبول في برامج الدراسات العليا ومنها: