إنبي يكشف موقفه من اللاعب المتنازع عليه مع الزمالك.. "مش عايزينه "(فيديو)

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، إن الظهير الأيمن أحمد عيد، المعار من الزمالك، لن يلعب في إنبي مرة أخرى رغم النزاع مع الزمالك حول أحفية ضمه، قائلا: “ إحنا مش عايزينه ولن نتعاقد مع لاعب دون رغبته لو هو مين”.

وأضاف محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إنبي أرسل شيكا لاتحاد الكرة لتفعيل بند شراء اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته لنثبت للجميع أننا نحترم تعاقداتنا.

ليس لدينا أي مانع من انتقال للاعب لنادي الزمالك

وتابع مدير الكرة بنادي إنبى، نطالب بمعاقبة اللاعب أحمد عيد لمخالفة بنود العقد، وشكوى النادي للحصول على حقوقه المشروعة فقط وليس لدينا أي مانع من انتقاله لنادي الزمالك، موضحا : "إحنا بثبت حقنا".

وأردف: "أرسلنا إلى اتحاد الكرة لتفعيل بند الشراء والمبلغ المقرر في العقد المبرم بين الناديين، ولكن اللاعب ترك النادي وانضم إلى تدريبات نادي الزمالك دون إذن، لافتا إلى أن اتحاد الكرة سيحقق في الأزمة يوم الإثنين المقبل وسيتواجد جميع الأطراف في مقر الاتحاد للإدلاء بأقوالهم، مؤكدا أن الزمالك لم يتواصل معهم لحل أزمة أحمد عيد وديًا.